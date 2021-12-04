Украина — в топ-5: результаты мужской эстафеты на Кубке мира по биатлону в Эстерсунде

Украина — в топ-5: результаты мужской эстафеты на Кубке мира по биатлону в Эстерсунде

Победу одержала сборная Норвегии.

4 декабря в шведском Эстерсунде состоялась мужская эстафета на Кубке мира по биатлону-2021/22.

Победу одержала Норвегия в составе Стурла Хольм Лагрейда, Тарьея Бе, Йоханнеса Бе и Ветле Шостад Кристиансена.

Честь нашей страны в мужской эстафете защищали Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цимбал и Антон Дудченко.

Первый этап сборная Украины закончила на 7-й позиции, Артем Прима передал эстафету с отставанием в 27 секунд.

После второго этапа сборная Украины поднялась на вторую позицию, Дмитрий Пидручный, показав второй лыжный ход, сократил отставание от первого места до 4 секунд.

На второй стрельбе третьего этапа Богдан Цимбал пошел на штрафной круг и передал эстафету 6-му с отставанием в 1 минуту 20 секунд.

Антон Дудченко на четвертом этапе финишировал 5-м.

1. Норвегия 1:14.09,3 (0+4)

2. Франция 00.11,2 (0+8)

3. Россия 00.45,9 (1+9)



5. Украина 01.28,5 (1+6)

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 4 по 20 февраля 2022 года биатлонисты соревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Голменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

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