Украина – в топ-5: результаты мужской эстафеты на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене

В воскресенье, 10 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в австрийском Хохфильцене состоялась мужская эстафета.

Украину в ней представляли Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Антон Дудченко. Финишировала наша команда на пятом месте .

Тищенко безупречно отработал на обоих огневых рубежах. Со стрельбы лежа он вышел на шестой позиции, после стойки был пятым, а передал эстафету восьмым с отставанием 37,7 секунды от лидера.

Пидручный после идеальной стрельбы лежа поднял Украину на четвертое место. На стойке капитан украинской сборной промахнулся лишь на последней пятой мишени, которую сразу же закрыл одним дополнительным патроном. Таким образом, Дмитрий вывел "сине-желтых" на третью позицию, а передал эстафету четвертым с отставанием 41,8 секунды от лидера.

На третьем этапе Прима, несмотря на два промаха, вышел со стрельбы лежа четвертым. Безошибочно отработав стойку, он сохранил свою позицию, а передал эстафету пятым с отставанием 2 минуты от лидера.

На заключительном этапе Дудченко был максимально точным на обоих огневых рубежах. После обеих стрельб он удерживал пятую позицию, на которой и финишировал с отставанием 2:24.9 от победителя.

Выиграла эстафету команда Норвегии. Вторыми стали французы, а третье место заняли немцы.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты мужской эстафеты в Хохфильцене

1. Норвегия (0+5) 1:15:38.5

2. Франция (0+6) +28.7

3. Германия (1+9) +1:06.9

4. Италия (0+11) +1:24.1

5. Украина (0+3) +2:24.9

6. Швеция (2+14) +2:36.4

Отметим, что это была вторая мужская эстафета текущего сезона Кубка мира по биатлону. На первом этапе в шведском Эстерсунде украинцы завершили эстафету только на 14-м месте. Тогда вместо Пидручного свой этап бежал Тарас Лесюк.

Добавим, что женская эстафета также состоится 10 декабря, ею завершится этап в Хохфильцене. Начало гонки – в 15:15 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

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