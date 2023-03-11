Украина – в топ-5: результаты последней мужской эстафеты сезона на Кубке мира по биатлону

В субботу, 11 марта, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону-2022/23 в шведском Эстерсунде состоялась мужская эстафета.

Украину в заключительной мужской эстафете биатлонного сезона представляли Артем Тищенко, Артем Прима, Денис Насыко и Антон Дудченко.

Наша сборная избежала штрафных кругов и суммарно использовали четыре дополнительных патрона, что является лучшим показателем среди всех команд. На финише "сине-желтые" стали пятыми – для Украины это рекорд сезона в этой дисциплине.

Выиграла мужскую эстафету Норвегия. Не помешало норвежцам даже то, что лидеры команды пропускают этап в Эстерсунде из-за коронавируса. Второй стала Франция, третьей – Германия.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты мужской эстафеты в Эстерсунде

1. Норвегия (0+7) 1:09:12.4

2. Франция (1+8) +22.5

3. Германия (1+10) +37.4

4. Швеция (0+10)+59.8

5. Украина (0+4) +1:17.2

6. Австрия (0+10) +1:34.2

Ранее сегодня на этапе в Эстерсунде состоялась женская эстафета, где сборная Украины финишировала в топ-10.

В воскресенье, 12 марта, программу предпоследнего этапа Кубка мира по биатлону-2022/23 закроют женский и мужской масс-старты. Они начнутся в 14:00 и 17:00 по киевскому времени соответственно.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

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