Украина – в топ-5: результаты женской эстафеты на чемпионате мира по биатлону-2024

В субботу, 17 февраля, на чемпионате мира по биатлону 2024 года в чешском Нове-Место состоялась женская эстафета.

За сборную Украины в ней бежали Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко. Финишировала наша команда на пятом месте.

На стартовом этапе Петренко безупречно отработала стрельбу лежа и вышла из огневого рубежа на шестой позиции. На стойке Ирина использовала один дополнительный патрон и стала седьмой, а передала эстафету десятой с отставанием 48 секунд от лидера – сборной Франции.

На втором этапе Джима идеально стреляла лежа и подтянула "сине-желтых" на седьмое место. На стойке Юлия допустила один промах и осталась седьмой. Она передала эстафету также седьмой с отставанием в 43 секунды от сенсационного лидера – команды Эстонии.

На третьем этапе Меркушина на стрельбе лежа была вынуждена воспользоваться двумя дополнительными патронами и покинула огневой рубеж восьмой. На стойке Анастасия промахнулась трижды, едва избежав штрафного круга, и вышла из стрельбы на седьмом месте. Эстафету украинка также передала седьмой, уступая лидеру – Франции – 1 минуту и 30 секунд.

На заключительном этапе Дмитренко быстро и точно стреляла лежа и подняла Украину на шестую позицию. На стойке при безумном ветре Кристина использовала три дополнительных патрона, чтобы закрыть последнюю мишень. Однако это не помешало ей выйти после огневого рубежа на пятое место и сохранить его до финиша. Отставание "сине-желтых" от победителя составило 2 минуты 9 секунд.

Чемпионом мира в женской эстафете стала Франция, "серебро" выиграла Швеция, а "бронзу" – Германия.

Отметим, что пятое место – это лучший результат Украины за три года в женских эстафетах на ЧМ по биатлону. А также второй финиш в топ-5 в этом сезоне (после этапа Кубка мира в Рупольдинге).

Чемпионат мира по биатлону-2024: результаты женской эстафеты

1. Франция (2+11) 1:15:00.8 часа

2. Швеция (1+12) +38.3

3. Германия (0+9) +1:14.2

4. Эстония (0+11) +1:40.1

5. Украина (0+10) +2:08.8

6. Польша (0+3) +2:14.6

Мужская эстафета на ЧМ-2024 по биатлону также состоится сегодня, 17 февраля. Начало – в 17:30 по киевскому времени. В составе украинской сборной побегут Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Денис Насыко и Антон Дудченко.

В воскресенье, 18 февраля, программа ЧМ-2024 по биатлону завершится масс-стартами.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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