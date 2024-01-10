Украина – в топ-5: результаты женской эстафеты на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге

В среду, 10 января, пятый этап Кубка мира по биатлону-2023/24 в немецком Рупольдинге начался женской эстафетной гонкой.

Украину в ней представляли Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко. Финишировала наша команда на пятой позиции .

На стартовом этапе Петренко безупречно отработала стрельбу лежа, выйдя из нее на первом месте. На стойке она также была максимально быстрой и точной, так что из огневого рубежа снова вышла лидером. Передала эстафету Ирина третьей, проиграв всего 3,5 секунды лидеру.

На втором этапе Джима безошибочно стреляла лежа, выйдя из огневого рубежа на третьей позиции. На стойке она также не промахивалась и сохранила третье место с отставанием 10,6 секунды от лидера. Передала эстафету Юлия третьей с отставанием в 9,5 секунды от первого места.

На третьем этапе Меркушина использовала два дополнительных патрона на стрельбе лежа, после которой вышла шестой с отставанием 22,8 секунды от лидера. На стойке Анастасия промахнулась один раз и осталась после огневого рубежа шестой, отставая 37 секунд от первого места. Она передала эстафету шестой с отставанием в 56,5 секунды от лидера.

На заключительном этапе Дмитренко идеально стреляла лежа, оставшись после огневого рубежа шестой с отставанием в 1 минуту 7,8 секунды от лидера. На стойке Кристина использовала один дополнительный патрон и поднялась на пятое место с отставанием 9 секунд от четвертой позиции.

До финиша украинка удержала пятую позицию – это рекорд текущего сезона в женской эстафете и в целом лучший результат сборной Украины в нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону.

Выиграла женскую эстафету команда Франции. Второй стала Швеция, а замкнула тройку призеров Германия.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты женской эстафеты в Рупольдинге

1. Франция (0+4) 1:08:44.5

2. Швеция (0+3)+8.7

3. Германия (0+3)+46.7

4. Швейцария (0+7) +1:22.3

5. Украина (0+4) +1:36.1

6. Италия (0+9) +1:40.7

Отметим, что мужская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге состоится в четверг, 11 января. Начало гонки – в 15:30 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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