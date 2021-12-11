Украина — в топ-5: результаты женской эстфеты на Кубке мира по биатлону в Гогфильцене

Украина — в топ-5: результаты женской эстфеты на Кубке мира по биатлону в Гогфильцене

Победу одержала сборная Швеции.

В субботу, 11 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону сезона-2021/22 в Гогфильцене прошла женская эстфета.

Победу одержала Швеция в составе Линн Перссон, Анны Магнуссон, Эльвиры Оберг и Ханны Оберг.

Честь Украины на эстафете защищали Ирина Петренко, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Билосюк.

Билосюк финишировала в пятерке лучших, проиграв лидеру более полутора минут. За восемь огневых рубежей украинки использовали 13 дополнительных патронов.

1. Швеция (1+8) 1:13:52,5

2. Россия (0+10)+29,1

3. Франция (0+14)+59,2

4. Германия (1+10) +1:06,5

5. Украина (0+13) +1:33,0

Также сегодня состоялась мужская гонка преследования. Победителем стал Кентен Фийон-Майе, Дмитрий Пидручный финишировал в топ-20.

11-12 декабря в Гогфильцене проходят мужские и женские персьюты и эстафеты.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 4 по 20 февраля 2022 года биатлонисты соревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Голменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

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