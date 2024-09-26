Украина – Венесуэла: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала ЧМ-2024 по футзалу

В воскресенье, 29 сентября, сборная Украины проведет матч 1/4 финала чемпионата мира-2024 по футзалу против национальной команды Венесуэлы.

Поединок состоится в Андижане (Узбекистан). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

В стартовом туре группового раунда ЧМ-2024 по футзалу сборная Украины разгромно уступила Аргентине (1:7), а затем уничтожила Анголу (7:2) и обыграла Афганистан (4:1).

Подопечные Александра Косенко с 6 очками заняли второе место в квартете С позади Аргентины (9), но опередив Афганистан (3) и Анголу (0). В 1/8 финала "сине-желтые" одолели Нидерланды (3:1).

Сборная Венесуэлы на групповом этапе потерпела поражение от Ирана (1:7) и Франции (3:7), а затем победила Гватемалу (7:3).

Это позволило венесуэльцам с 3 очками выйти в плей-офф с третьего места квартета F, пропустив вперед Иран (9) и Францию (6), но обойдя Гватемалу (0). В 1/8 финала Венесуэла сенсационно обыграла Испанию (2:1).

Где смотреть матч Украина – Венесуэла

Матч Украина – Венесуэла в прямом эфире можно посмотреть на местных телеканалах Суспильного, а также телеканале, сайте и YouTube-канале Суспильне Спорт.

В том числе трансляция поединка будет доступна на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Смотреть онлайн-видеотрансляцию матча Украина – Венесуэла также можно будет на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Украина – Венесуэла

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают сборную Украины. На победу "сине-желтых" можно поставить с коэффициентом 1,44. Ничья – 5,50. Выигрыш Венесуэлы – 5,00.

Отметим, что в полуфинале победитель матча Украина – Венесуэла сыграет против триумфатора поединка между Бразилией и сильнейшим в дуэли Иран – Марокко.

Сборная Украины в шестой раз в истории принимает участие в футзальном ЧМ. Лучший результат "сине-желтых" – четвертое место на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году.

На Мундиалях 2004-го и 2008-го годов украинская сборная останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.

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