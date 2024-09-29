Украина – Венесуэла: онлайн-видеотрансляция матча 1/4 финала чемпионата мира-2024 по футзалу

Поединок состоится 29 сентября, в 18:00 по киевскому времени.

В воскресенье, 29 сентября, сборная Украины проведет матч 1/4 финала чемпионата мира-2024 по футзалу против национальной команды Венесуэлы.

Поединок состоится в Андижане (Узбекистан). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

В групповом раунде ЧМ-2024 по футзалу сборная Украины разгромно уступила Аргентине (1:7), уничтожила Анголу (7:2) и обыграла Афганистан (4:1). В 1/8 финала "сине-желтые" одолели Нидерланды (3:1).

Сборная Венесуэлы на групповом этапе потерпела поражение от Ирана (1:7) и Франции (3:7), а затем победила Гватемалу (7:3). В 1/8 финала Венесуэла сенсационно обыграла Испанию (2:1).

В полуфинале победитель матча Украина – Венесуэла сыграет против Бразилии, которая в первом четвертьфинале обыграла Марокко (3:1).

Вашему вниманию онлайн-видеотрансляция матча Украина – Венесуэла.

Сборная Украины в шестой раз в истории принимает участие в футзальном ЧМ. Лучший результат "сине-желтых" – четвертое место на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году.

На Мундиалях 2004-го и 2008-го годов украинская сборная останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.

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