Украина "влипла" в масштабный допинговый скандал: что случилось и какими могут быть последствия

Украина "влипла" в масштабный допинговый скандал: что случилось и какими могут быть последствия

Все детали нашумевшей истории в одном материале.

Утром 27 октября спортивное сообщество всколыхнула новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) в нарушении международных стандартов тестирования.

ТСН Проспорт собрал все самое главное, что известно о допинговом скандале, в центре которого неожиданно оказалась Украина.

Почему разгорелся скандал?

В 2019 году WADA начала операцию под кодовым названием "Геркулес". Расследование длилось два года. В результате было установлено, что в течение 9 лет (начиная с 2012 года) Национальный антидопинговый центр Украины заранее сообщал спортсменам о том, что в ближайшее время к ним прибудут допинг-офицеры для взятия проб во внесоревновательный период.

"Есть убедительные и подтвержденные доказательства того, что НАДЦУ связывался со спортсменами или их тренерами, чтобы попросить их явиться в центр на следующий день для тестирования.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что НАДЦУ часто перенимает эту практику перед важными международными соревнованиями, и были случаи, когда вся национальная команда по виду спорта была в НАДЦУ в ожидании тестирования", – рассказал директор WADA Гюнтер Янгер.

Кроме того, во время операции "Геркулес" были найдены доказательства, что в 2021 году Национальный антидопинговый центр сознательно сообщил о шести пробах, взятых в соревновательный период, как о тестах, сданных во внесоревновательный период, нарушая различные статьи всемирного антидопингового кодекса.

"Данные свидетельствуют о том, что образцы были неправильно представлены для того, чтобы спортсмен сдал необходимое количество внесоревновательных тестов до Олимпийских игр в Токио.

Неправильное заполнение формы влияет на анализ, проводимый лабораторией, поскольку некоторые вещества и методы запрещены только на соревнованиях. Таким образом, положительный тест может быть ошибочно классифицирован как отрицательный и в результате спортсмен может избежать нарушения антидопинговых правил", - объяснил Янгер.

Расследование также подняло вопрос о целостности методов тестирования НАДЦУ и компетентности некоторых сотрудников. В то же время, операция "Геркулес" не выявила доказательств существования допинг-схем в Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

Однако удалось идентифицировать лицо, связанное с ФЛАУ, которое могло быть замешано в торговле препаратором эритропоэтином. Он находится в списке запретных веществ WADA.

Реакция министерства спорта Украины и НАДЦУ

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал расследование WADA, по результатам которого Национальный антидопинговый центр Украины был обвинен в манипуляции с допинг-пробами.

На своей странице в Facebook Гутцайт сообщил, что после того, как WADA опубликовало отчет о нарушениях со стороны НАДЦУ международных стандартов тестирования спортсменов, директор Национального антидопингового центра Украины Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку.

"Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию по борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушение будет мгновенной и жесткой", - отметил Гутцайт.

Минмолодежьспорта категорически выступает против манипулирования с допингом в спорте! Обнародованы Всемирной антидопинговой... Опубликовано Вадимом Гутцайтом Среда, 27 октября 2021 г.

Какими могут быть последствия?

Ситуация может обернуться для Украины строгими санкциями. В худшем случае украинским спортсменам грозит отстранение от международных соревнований. Такой вариант допускает бывший президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул.

"Когда за дело берутся дилетанты и мошенники, последствия будут катастрофическими. После прочтения отчета Всемирного антидопингового агентства (WADA) понимаешь, что в нашей стране "специалисты" именно из этих двух категорий формируют и реализуют государственную политику противодействия допингу в спорте.

После этого расследования, с большой вероятностью, можно прогнозировать признание Национального антидопингового центра не соответствующим Кодексу WADA. И, как следствие, ждать отстранения украинских спортсменов от международных соревнований. Стыдно, что такое возможно в современной Украине", - написал Гоцул у себя в Facebook.

Когда за дело берутся дилетанты и мошенники, последствия будут катастрофическими. После прочтения отчета Всемирной ... Опубликовано Ihor Hotsul вторник, 26 октября 2021 г.

Аналогичные опасения выразил член совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

"Скорее всего, WADA приступит к процессу соответствия Украины требованиям Антидопингового кодекса. Это следствие грубого нарушения антидопингового законодательства руководством Национального антидопингового центра. Это может привести к отстранению украинских спортсменов от международных соревнований. Отставка руководства НАДЦ вряд ли сможет погасить этот скандал.

Главная задача власти, и в частности Министерства молодежи и спорта, не на словах, а реальными делами обеспечить реализацию действенной и эффективной антидопинговой политики, начать трудный, но необходимый диалог с WADA, принять новую редакцию соответствующего международным требованиям антидопингового закона, лежащего уже несколько лет под сукном в министерстве.

Скорее всего, украинский вопрос будет рассмотрен на заседании Исполнительного комитета WADA 24 ноября в Париже", - написал Жданов на своей странице в Facebook.

Скорее всего, ВАДА начнет процесс соответствия Украины требованиям Антидопингового кодекса. Это последствия грубого... Опубликовано Игорем Ждановым Среда, 27 октября 2021 г.

Очевидно, что допинговый скандал - это серьезный имиджевый удар по украинскому спорту. Тем более, на фоне допинговых отстранений отдельных наших атлетов перед Олимпийскими играми в Токио.

В частности, легкоатлеты Михаил Гаврилюк, Назар Коваленко и Наталья Пироженко-Черномаз не были допущены к соревнованиям в столице Японии из-за того, что не предоставили достаточное количество допинг-проб во внесоревновательный период.

В Токио-2020 также не смогла выступить триатлонистка Юлия Елистратова. Ее подозревали в употреблении эритропоэтина - вещества, которое как раз фигурирует в отчете WADA.

Допинговая история накрыла и чемпиона Рио-де-Жанейро-2016 по спортивной гимнастике Олега Верняева и тяжелоатлета Дмитрия Чумака, также отстраненных от Олимпиады.

Чего ждать дальше?

Отчет WADA касательно НАДЦУ не является окончательным, расследование будет продолжаться. Представители операции "Геркулес" приняли все необходимые шаги и передали собранную информацию для изучения соответствующим инстанциям.

Относительно Национального антидопингового центра Украины был начат процесс соответствия, согласно положению международного стандарта, подписанного сторонами.

Остается только надеяться, что Украине удастся избежать худшего сценария - "бана" наших спортсменов на международных соревнованиях.

Тем не менее, WADA уже показало, что строго борется с допинговыми махинациями в спорте. В 2019 году Россия была отстранена от международного спорта на 4 года из-за манипуляций с допинг-пробами Московской лаборатории. После смягчения санкций срок отстранения РФ от большого спорта был сокращен до 2 лет.

До 16 декабря 2022 года Россия не может использовать на Олимпийских играх и чемпионатах мира название своей страны, национальный флаг и гимн.

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