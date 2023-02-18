Украина – вне топ-10: результаты мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону

Победу одержали французы.
В субботу, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону 2023 года в немецком Оберхофе состоялась мужская эстафета.
Сборную Украины в ней представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко. На финише "сине-желтые" стали только 13-ми.
На протяжении гонки наши спортсмены заработали шесть кругов штрафа и использовали 15 дополнительных патронов. Четыре штрафных круга заработал Пидручный, по одному – Цымбал и Дудченко.
Выиграла мужскую эстафету команда Франции. "Серебро" завоевала Норвегия, а "бронзу" – Швеция.
Чемпионат мира по биатлону-2023: результаты мужской эстафеты
1. Франция (1+9) 1:21:48.8
2. Норвегия (2+14) +38.9
3. Швеция (1+13) +1:39.8
4. Чехия (2+10) +2:04.2
5. Германия (5+8) +3:51.8
6. Швейцария (6+8) +4:08.1
...
13. Украина (6+15) +5:51.1
Также сегодня состоится женская эстафета, в которой за украинскую сборную побегут Анастасия Меркушина, Дарья Блашко, Любовь Кипьяченкова и Елена Билосюк. Начало – в 16:00 по киевскому времени.
В воскресенье, 19 февраля. программу планетарного первенства по биатлону закроют мужской и женский масс-старты.
Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону
На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.
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