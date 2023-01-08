Украина – вне топ-10: результаты первой смешанной эстафеты сезона на Кубке мира по биатлону

В воскресенье, 8 января, четвертый этап Кубка мира по биатлону-2022/23 в словенской Поклюке закончился смешанной эстафетой.

Украинская сборная выступила в ней таким составом: Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко, Дарья Блашко и Юлия Джима. "Сине-желтые" завершили гонку на 11-м месте.

Выиграла смешанную эстафету команда Франции. Второе место заняла Италия. Замкнула тройку призеров Швеция.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты смешанной эстафеты в Поклюке

1. Франция (1+7) 1:19:48.9

2. Италия (0+7) +24.6

3. Швеция (1+5)+47.2

4. Швейцария (0+13) +1:09.3

5. Германия (2+11) +1:09.9

6. Норвегия (1+12) +1:41.2

...

11. Украина (0+10) +5:02.7

Следующий этап Кубка мира по биатлону состоится 11 – 15 января в немецком Рупольдинге.

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