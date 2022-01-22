Украина — вне топ-10: результаты последней женской эстафеты перед Олимпиадой-2022

Победили в гонке норвежские биатлонистки.

В субботу, 22 января, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону-2021/22 в итальянском Антгольце прошла женская эстафета.

Победу в эстафете одержала сборная Норвегии.

Сборная Украины выступила в таком составе: Валентина Семеренко, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина, Елена Белосюк и финишировала 11-й.

Семеренко допустила три промаха в первой стрельбе. Она передала эстафету десятую.

Блашко использовала два дополнительных патрона и финишировала на 13-й позиции.

Меркушина допустила 4 промаха в стрельбе и отправилась на штрафной круг.

Белосюк без промахов закрыла все мишени в первой стрельбе и допустила два промаха во второй.

Сначала на третьем этапе была заявлена Юлия Джима, но было решено заменить ее на Меркушину. Позже тренерский штаб решил вернуть состав к первоначальному, но на старт гонки вышла Меркушина.

1. Норвегия – 1.12,54 (1-10)

2. Россия – 24,6 (3-12)

3. Франция – 32,6 (0-13)

11. Украина – 1.50,9 (1-10)

23 января на этапе в Антгольце также состоится мужской масстарт, но там Украина не будет представлена.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 5 по 19 февраля 2022 года биатлонисты соревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Голменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

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