Украина ворвалась в топ-5 медального зачета Паралимпиады в Токио: помогло седьмое "золото"

Денис Дубров победил в заплыве на 200 метров комплексным плаванием.

Украинский пловец Денис Дубров стал чемпионом Паралимпийских игр-2020 в Токио на дистанции 200 метров комплексом.

На финише украинский параатлет показал время 2:20.96 минуты. Для Дениса это уже не первый успех на Паралимпиаде. Ранее он выиграл три золотые, три серебряные и две бронзовые медали в Рио-2016.

Это седьмое "золото" Украины на Паралимпийских играх в Токио (шесть были добыты именно в плавании). Также это четвертая золотая награда за 28 августа.

Таким образом, у Украины уже 32 медали Паралимпиады в Токио: 7 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых. Наша команда идет на пятом месте в медальном зачете и на четвертом по количеству наград.

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Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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