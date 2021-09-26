"Украина возвращает свое!": Зеленский отреагировал на сенсационную победу Усика над Джошуа

"Украина возвращает свое!": Зеленский отреагировал на сенсационную победу Усика над Джошуа

"Тяжелая, но оттого еще более ценная победа", — написал Зеленский.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинского боксера Александра Усика с победой над британцем Энтони Джошуа в супертяжелом весе.

Соответствующее сообщение украинский лидер разместил в своем микроблоге в Twitter.

"Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO — снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу! Тяжелая, но оттого еще более ценная победа", — написал Зеленский.

Он также поблагодарил боксера, написав: "Браво, Чемпион! Мощь! Сила!"

Напомним, что Усик победил Джошуа единогласным судейским решением — 117-112, 116-112 и 115-113. В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Эй Джея спас финальный гонг.

Сразу после объявления результата боя Саша в ринге не сдержал эмоций и расплакался.

"Это значит очень много для меня. Бой прошел именно так, как и предполагал. Было несколько моментов, когда Джошуа зажимал меня, но это незначительные вещи, — сказал он, добавив: — Это была еще не самая лучшая моя версия".

Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец получил 24 победы и потерпел 2 поражения.

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