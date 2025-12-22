- Дата публикации
Украина впервые за 18 лет не будет представлена в Рождественской гонке по биатлону
Украинской команды нет среди участников инвента, который состоится 28 декабря в Гельзенкирхене.
Украина впервые за 18 лет не будет представлена в Рождественской гонке по биатлону.
Организаторы ежегодной выставочной гонки Biathlon World Team Challenge, которую еще называют Рождественской гонкой, обнародовали составы всех сборных, которые будут участвовать в 2025 году.
В этом году в Рождественской гонке примут участие представители девяти стран, которые сформировали десять пар: из Франции, Норвегии, Швейцарии, Австрии, Бельгии, Финляндии, Чехии, Словении и две команды из Германии.
В то же время, Украина впервые за 18 лет не будет представлена в Рождественской гонке. За "сине-желтых" должны были выступить Дмитрий Пидручный и Юлия Джима, однако украинская биатлонистка сломала палец на руке в результате падения на тренировке в октябре, из-за чего полностью пропустила старт нынешнего сезона.
Участники Рождественской гонки-2025
Янина Геттих / Юстус Штрелоу (Германия)
Марлен Фихтнер / Даниил Ритмюллер (Германия)
Маркета Давидова / Томаш Микиска (Чехия)
Анамария Лампич / Ловро Планко (Словения)
Суви Минкинен / Теро Сеппяля (Финляндия)
Юни Арнеклейв / Матс Эвербю (Норвегия)
Лотта Ли / Флоран Клод (Бельгия)
Лу Жанмонно / Фабьен Клод (Франция)
Анна Гандлер / Давид Коматц (Австрия)
Лена Хекки-Гросс / Йоша Буркхальтер (Швейцария)
Рождественская гонка-2025 состоится 28 декабря на "Фелтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене.
Напомним, в прошлом году Рождественскую гонку выиграли норвежцы Каролин Кноттен и Стурла Легрейд. Украинский дуэт Дмитрия Пидручного и Юлии Джимы занял седьмое место.
В целом Украина 17 раз принимала участие в Рождественской гонке, из которых дважды побеждала. В 2008 году это удалось Андрею Дериземле и Оксане Хвостенко, а в 2014-м – Сергею Семенову и Валентине Семеренко. На пьедестал почета "сине-желтые" поднимались шесть раз.