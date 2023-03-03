Украина впервые за 8 лет завоевала медаль юношеского чемпионата мира по фигурному катанию (видео)

Украинцы Виолетта Серова и Иван Хобта стали бронзовыми призерами чемпионата мира-2023 по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в канадском Калгари.

За короткую программу украинская пара получила 58,47 балла, а за произвольную – 100,92 балла. Таким образом, по сумме двух видов (159,39 балла) Серова и Хобта заняли третье место.

Победителями ЧМ-2023 стала американская пара София Барам / Даниэль Тюменцев (183,47 балла). "Серебро" взяли австралийцы Анастасия Голубева и Гектор Джотопулос Мур (170,36 балла).

"Мы очень рады выступать за Украину. Этот юношеский чемпионат мира был очень важным для нас и нашей страны. Мы чувствуем всю поддержку и надеемся сделать все возможное на следующих соревнованиях", – прокомментировал завоевание "бронзы" Хобта.

⛸Виолетта Серова и Иван Хобта – бронзовые призеры чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров в канадском Калгари! После короткой программы украинская пара была на четвертом месте, но отличный прокат произвольной программы под песню Бейонсе Halo вывел наших фигуристов на третью позицию. Судьи оценили их выступление в 100.92 балла – лучший результат пары в этом сезоне. Итоговая сумма баллов, набранных подопечными Филиппа Залевского, составила 159.39 балла. «Мы очень рады выступать за Украину. Этот юниорский чемпионат мира был очень важен для нас и для нашей страны. Мы чувствуем всю поддержку и надеемся сделать все возможное на следующих соревнованиях», – сказал Иван Хобта на пресс-конференции после выступления. В одиночном мужском катании Кирилл Марсак квалифицировался в произвольную программу, показав 15-й результат в короткой программе. Поздравляем наших юных фигуристов и их тренера с наградой мирового первенства! Продолжаем болеть за украинцев в Калгаре! Юниорский чемпионат мира продлится до 5 марта. Skating ISU #нацияпобедителей #международные соревнования #олимпийскийспорт Опубликовано Министерство молодежи и спорта Украины Пятница, 3 марта 2023 г.

Для Украины это первая медаль юношеского ЧМ по парному катанию за последние 23 года. В последний раз украинские спортивные пары поднимались на пьедестал мирового первенства в 2000 году. Тогда Алена Савченко и Станислав Морозов завоевали "золото", а Юлия Обертас и Дмитрий Паламарчук выиграли "серебро".

Кроме того, Украина впервые за восемь лет выиграла медаль на юношеском чемпионате мира по фигурному катанию. В последний раз это произошло в 2015 году, когда Александра Назарова и Максим Никитин завоевали "бронзу" в танцах на льду.

Напомним, на взрослом чемпионате Европы в финском Эспоо пара Серова – Хобта заняла 9-е место. Это лучший результат Украины на ЧЕ-2023.

Читайте также:

Без нервов не обошлось: три украинские прыгуньи в высоту вышли в финал чемпионата Европы-2023

19-летний украинец завоевал "золото" на первом этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Яркое возвращение: непобедимый украинец Амосов защитил чемпионский пояс Bellator (видео)