Украина второй раз подряд выиграла медальный зачет чемпионата Европы по парадзюдо

В итальянском Кальяри состоялся чемпионат Европы среди спортсменов с нарушениями зрения, на котором удачно выступили украинские парадюдоисты.

Украинские парадюдоисты выиграли медальный зачет чемпионата Европы среди лиц с недостатками зрения.

Сборную Украины представило 10 спортсменов с инвалидностью, каждый из которых завоевал высокие награды чемпионата Европы.

Три представителя "сине-желтых" выступили успешнее всего, завоевав по 2 золотые медали (личную и командную): Николайчик Наталья, Гаврисюк Анжела и Гарник Анастасия.

В личных соревнованиях украинцы выиграли 9 медалей (4 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую).

Отметим, что соревнования проходили впервые с 2019 года, когда предварительный розыгрыш турнира принимал другой итальянский город Генуя. Тогдашний чемпионат Европы сборная Украины закончила с семью наградами в активе (3 "золота" и 4 "бронзы"), заняв первое место в итоговом медальном зачете.

Напомним, что в Баку состоялся последний в этом году этап Премьер-лиги WKF по каратэ, на котором сборная Украины завоевала шесть наград.

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