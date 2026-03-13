- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 192
- Время на прочтение
- 1 мин
Украина выборола 14-ю медаль на Паралимпийских играх-2026
Григорий Вовчинский стал серебряным призером в парабиатлонном спринте-персьюте в классе стоя.
Украина завоевала 14-ю медаль на зимних Паралимпийских играх-2026, которые проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Григорий Вовчинский завоевал "серебро" в парабиатлонном спринте-персьюте в классе стоя.
В этой гонке приняли участие еще два украинца: Серафим Драгун финишировал пятым, а Дмитрий Середа — 10-м. Сергей Романюк не стартовал.
Это уже 14-я медаль Украины на Паралимпийских играх-2026. "Сине-желтые" имеют в своем активе три золотые, пять серебряных и шесть бронзовых наград.
Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.
Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.
Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.