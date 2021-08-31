Украина выборола 33-е "серебро" Паралимпийских игр в Токио

Бегунья Наталья Кобзарь выиграла для Украины 67-ю медаль Паралимпиады-2020.

Украинская легкоатлетка Наталья Кобзарь стала вице-чемпионкой Паралимпийских игр-2020 в Токио. Наша бегунья взяла "серебро" на дистанции 400 метров.

Украинка установила личный рекорд - 1:01.47 минуты. До конца финального забега Наталья боролась за "золото" с китаянкой Цзян Феньфень. Однако представительница Поднебесной все же оказалась быстрее, показав результат 1:01.36 минуты.

Награда Кобзарь стала 67-й для Украины на Играх в Токио. В активе "сине-желтых" 15 золотых, 33 серебряные и 19 бронзовых медалей.

В медальном зачете Украина занимает пятое место, а по количеству наград "сине-желтые" расположились на 4-й позиции.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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