Украина выборола "бронзу" в мужской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место

"Сине-желтые" завоевали первую за три сезона медаль на уровне Кубка мира по биатлону.

В воскресенье, 9 марта, в последний соревновательный день седьмого этапа Кубка мира по биатлону-2024/25 в чешском Нове-Место состоялась мужская эстафета.

За сборную Украины в ней бежали Артем Тищенко, Виталий Мандзын, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный. "Сине-желтые" финишировали на третьем месте.

На стартовом этапе Тищенко чисто стрелял лежа и из огневого рубежа вышел на седьмой позиции. На стойке Артем использовал два дополнительных патрона и остался на седьмом месте, а эстафету передал 9-м с отставанием 1 минута 12,8 секунды от лидера – команды Норвегии.

На втором этапе Мандзын использовал два дополнительных патрона на стрельбе лежа, опустившись на 12-е место. На стойке Виталий сделал один неточный выстрел и поднял украинскую сборную на 10-ю позицию. Эстафету он передал 9-м с отставанием 1 минута 26,9 секунды от лидера – команды Норвегии.

На третьем этапе Дудченко безошибочно стрелял лежа, выйдя на седьмую строчку. Благодаря быстрой и точной стрельбе стоя он поднял нашу сборную на пятое место, на котором и передал эстафету.

На заключительном этапе Пидручный использовал один дополнительный патрон на стрельбе лежа, уйдя с огневого рубежа на пятом месте. На стойке Дмитрий также промахнулся один раз и покинул стрельбище на третьей позиции, на которой и финишировал.

Выиграла мужскую эстафету сборная Франции. Второй финишировала Норвегия, а замкнула призовую тройку сенсационно Украина.

Отметим, что для Украины это первая медаль на уровне Кубка мира по биатлону за три сезона. До этого последний раз "сине-желтые" завоевывали награду на этапе в Оберхофе в сезоне-2021/22, когда "бронзу" в одиночной смешанной эстафете выиграли Дарья Блашко и Артем Тищенко.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты мужской эстафеты в Нове-Место

1. Франция (0+4) 1:16:24.3

2. Норвегия (1+8) +1:26.6

3. Украина (0+7) +2:45.4

4. Германия (4+9) +2:57.1

5. Австрия (0+10) +4:07.2

6. Италия (3+8) +4:28.8

Сегодня этап в Нове-Место завершится женской эстафетой, которая начнется в 17:45 по киевскому времени. За сборную Украины побегут Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Елена Городная и Александра Меркушина.

Закончится текущий биатлонный сезон Кубка мира этапами в словенской Поклюке (13-16 марта) и норвежском Холменколлене (21-23 марта).

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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