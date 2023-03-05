Украина выборола еще три медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Катаре

В целом украинцы завершили соревнования в Дохе с четырьмя наградами.

Сборная Украины выиграла еще три медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар).

Илья Ковтун завоевал "золото" на параллельных брусьях с результатом 14,966 балла. Для 19-летнего гимнаста из Черкасс это уже вторая победа на Кубке мира. Неделю назад он стал лучшим на соревнованиях в немецком Котбусе.

Игорь Радивилов завоевал серебряную награду в своей коронной дисциплине – опорном прыжке. За свое выступление 30-летний уроженец Мариуполя получил от судей 14,899 балла. Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 уступил лишь армянину Артуру Давтяну, обладателю "бронзы" Токио-2020.

Анна Лащевская выиграла "серебро" в упражнениях на бревне с оценкой 13,333 балла. Она стала единственной представительницей Украины, которая завоевала две медали на этапе Кубка мира в Дохе. Накануне 15-летняя спортсменка из Ивано-Франковска победила в соревнованиях на брусьях.

Таким образом, украинская сборная завершила второй этап Кубка мира по спортивной гимнастике с 4 наградами и заняла первое место в медальном зачете.

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