Украина выборола первое "золото" чемпионата Европы-2024 по пулевой стрельбе

Елена Костевич и Олег Омельчук стали чемпионами континента в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Сборная Украины завоевала первое "золото" на чемпионате Европы 2024 года по пулевой стрельбе, который проходит в венгерском Дьере.

Елена Костевич и Олег Омельчук победили в стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных команд на дистанции 10 метров.

Украинский дуэт в финале одолел австрийский тандем Сильвия Штайнер / Рикард Цехмейстер со счетом 17:11.

Отметим, что Костевич и Омельчук во второй раз выиграли "золото" чемпионата Европы в командном смешанном турнире в стрельбе из пневматического пистолета. Ранее они совместно стали чемпионами в 2019 году в хорватском Осиеке.

Для Костевич это седьмое "золото" континентального первенства в карьере. Омельчук в четвертый раз завоевал титул чемпиона Европы.

Евро-2024 по пулевой стрельбе: все награды Украины

"Золото": Елена Костевич, Олег Омельчук (пневматический пистолет, смешанные команды, 10 м)

"Серебро": Елена Костевич, Юлия Исаченко, Вилена Бевз (пневматический пистолет, 10 м); Сергей Кулиш, Святослав Гудзий и Олег Царьков (пневматическая винтовка, 10 м)

"Бронза": Виктор Банькин, Павел Коростылев, Олег Омельчук (пневматический пистолет, 10 м)

ЧЕ-2024 по пулевой стрельбе завершится в субботу, 2 марта. На заключительный день соревнований запланировано четыре финала в командах из винтовки и пистолета.

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