Украина выборола первую медаль в сезоне Кубка мира по лыжной акробатике

Сборная Украины по лыжной акробатике завоевала первую медаль в этом сезоне Кубка мира. Дмитрий Котовский стал серебряным призером четвертого этапа, который состоялся в американском Дир-Велли.

Из-за неблагоприятных погодных условий организаторы отменили финал, следовательно квалификация сразу определила участников суперфинала. Котовский отобрался в суперфинал с третьим результатом – 99,63 балла.

В суперфинале Котовский успешно выполнил тройное сальто с четырьмя винтами, получив за него оценку 115,49 балла.

Этот результат стал вторым среди всех участников. "Золото" завоевал американец Квин Делинджер (122,57 балла), а "бронзу" выиграл еще один представитель США – Кристофер Лиллис (104,43 балла).

Кроме Котовского, в соревновании участвовали еще пять украинских фристайлистов, лучший результат среди которых показал Максим Кузнецов, который занял девятое место (93,06 балла).

Лыжная акробатика. Кубок мира, Дир-Велли (мужчины)

1. Квин Делинджер (США) – 122,57 балла

2. Дмитрий Котовский (Украина) – 115,49

3. Кристофер Лиллис (США) – 104,43

...

9. Максим Кузнецов (Украина) – 93,06

14. Александр Окипнюк (Украина) – 82,21

19. Владимир Кушнир (Украина) – 74,52

21. Захар Максимчук (Украина) – 66,27

23. Ян Гаврюк (Украина) – 58,16

Эта медаль стала второй для Котовского на уровне Кубка мира в Дир-Велли. Именно на этом этапе он впервые успешно выполнил коронный прыжок "Ураган".

Этот подиум стал шестым для Дмитрия на уровне Кубка мира по лыжной акробатике. Самыми высокими результатами в его карьере являются победы в Дир-Велли, а также в Энгадине в марте 2023 года.

Следующий этап Кубка мира по лыжной акробатике состоится в китайском Бэйдайхэ 23-24 февраля. Кроме одиночных соревнований, на этапе состоится также командный турнир.

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