Украина выборола три "золота" в тайском боксе на Европейских играх-2023

Украинская сборная по муай-тай выиграла медальный зачет Евроигр в Кракове.

Сборная Украины по тайскому боксу (муай-тай) триумфально выступила на Европейских играх-2023 в польском Кракове. Наши спортсмены завоевали шесть медалей, из которых три – золотые.

Чемпионами Евроигр стали Игорь Любченко (весовая категория до 67 кг), Александр Ефименко (до 71 кг) и Олег Приймачев (до 91 кг).

Серебряную медаль положил в копилку "сине-желтых" Егор Скурихин (до 81 кг). Ранее бронзовые награды в муай-тай завоевали Владислав Микитась (до 60 кг) и Анастасия Михайленко (до 51 кг).

С тремя золотыми медалями сборная Украины досрочно выиграла медальный зачет Евроигр-2023 по муай-тай.

Также наша команда выиграла очередную награду в прыжках в воду. Ксения Байло и София Эсман стали серебряными призерками в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Это в целом четвертая медаль сборной Украины по прыжкам в воду на Евроиграх-2023.

Кроме того, сборная Украины завоевала вторую медаль Европейских игр в фехтовании. Шпажист Владимир Станкевич стал бронзовым призером в одиночном разряде.

Таким образом, на Европейских играх-2023 сборная Украины уже имеет 32 награды: 16 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых. Наша команда занимает третье место в медальном зачете после Италии и Испании.

Европейские игры-2023 продлятся до 2 июля. Эти соревнования также являются частью отбора на Олимпийские игры-2024.

Напомним, спортсменов из России и Беларуси не допустили к Европейским играм-2023 из-за войны в Украине.

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