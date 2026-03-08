- Дата публикации
Украина выборола восьмую медаль на Паралимпийских играх-2026
Александра Кононова выиграла свою вторую награду Паралимпиады-2026.
Украина завоевала еще одну медаль на зимних Паралимпийских играх-2026, которые проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Парабиатлонистка Александра Кононова выборола "бронзу" в индивидуальной гонке класса стоя.
Для нее это вторая медаль на Паралимпиаде-2026. Накануне она завоевала "золото" в спринте.
Это уже восьмая медаль Украины на Паралимпийских играх-2026. В активе "сине-желтых" теперь три золотые, одна серебряная и четыре бронзовые награды. Наша сборная занимает второе место в медальном зачете, который возглавляет Китай.
Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.
Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.
Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.