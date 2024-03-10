Украина выборола второе "золото" на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку

Сборная Украины завоевала еще одну золотую награду на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку (Азербайджан). Назар Чепурный стал лучшим в опорном прыжке.

21-летний гимнаст из Черкасс триумфовал с результатом 14,900 балла.

В борьбе за "золото" наш соотечественник опередил серебряного призера Вай Хунг Шека из Гонконга (14,866 балла) и обладатели бронзовой медали британца Гарри Гепворта (14,866 балла).

Для Чепурного это вторая награда в этом сезоне Кубка мира. На первом этапе в египетском Каире он завоевал "серебро".

Отметим, что Назар также является действующим бронзовым призером чемпионата мира по спортивной гимнастике в опорном прыжке.

Таким образом, в копилке сборной Украины уже две медали этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку. Накануне Илья Ковтун завоевал "золото" в упражнениях на параллельных брусьях.

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