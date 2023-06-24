Украина выборола второе "золото" в прыжках в воду на Европейских играх-2023

Сборная Украины завоевала очередную медаль Европейских игр 2023 года в польском Кракове. "Золото" в прыжках в воду выиграли Ксения Байло и Кирилл Болюх.

Украинский дуэт победил в миксте синхронных прыжков в воду из 10-метровой вышки.

Набрав 322,68 балла, "сине-желтые" в борьбе за "золото" обошли команды Германии (306,12) и Италии (283,14).

Это уже седьмая золотая медаль украинцев на Евроиграх-2023 и вторая в прыжках в воду. Ранее чемпионами соревнований стали Ксения Байло, Даниил Коновалов, Анна Письменская и Алексей Середа в прыжках в воду среди смешанных команд.

Всего на Евроиграх в Кракове сборная Украины уже имеет 14 наград: 7 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые. Наша команда занимает третье место в медальном зачете после Испании и Италии.

Европейские игры-2023 продлятся до 2 июля. Эти соревнования также являются частью отбора на Олимпийские игры-2024.

Напомним, спортсменов из России и Беларуси не допустили к Европейским играм-2023 из-за войны в Украине.

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