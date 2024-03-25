Украина выборола "золото" на турнире Grand Slam по дзюдо в Тбилиси

Сборная Украины по дзюдо завоевала две медали на турнире серии Grand Slam в грузинском Тбилиси. Обладательницей золотой награды стала Юлия Курченко, а Елизавета Литвиненко выиграла "бронзу".

Обе награды наши спортсменки завоевали в весовой категории до 78 кг.

На пути в финал Курченко победила казахстанку Аруну Джангелдину, британку Эмму Рид, "нейтральную" россиянку Любовь Орлову. и чемпионку Европы Алину Бьом из Германии. В схватке за "золото" Юлия одолела Гуше Стенгейс из Нидерландов.

Литвиненко победила британку Натали Павелл и серебряную призерку Олимпиады-2016 из Франции Одри Тшемео, после чего в полуфинале потерпела поражение от Стенгейс. Следовательно, Елизавета попала в "бронзовый" поединок, где оказалась сильнее китаянки Ма Чжэнчжао.

Для Курченко это первое в карьере "золото" на турнирах серии Grand Slam – до этого в ее активе были только "серебро" и "бронза". Это также десятая золотая медаль в истории сборной Украины на этом уровне.

Литвиненко завоевала свою вторую медаль на соревнованиях Grand Slam. Первую награду (также "бронзу") она выиграла в этом году в азербайджанском Баку.

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