Украина выиграла 19-ю медаль на Паралимпийских играх-2026
Александр Казик завоевал "серебро" в лыжных гонках на дистанции 20 км вольным стилем в классе с нарушением зрения.
Украина завоевала еще одну медаль на зимних Паралимпийских играх-2026, которые проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Александр Казик выборол "серебро" в лыжных гонках на дистанции 20 км вольным стилем в классе с нарушением зрения.
Украинец проиграл победителю, американцу Джеку Эдикоффу, всего 7,2 секунды.
Кроме Казика, в этой гонке приняли участие еще три украинца: Дмитрий Суярко занял 7-е место, Максим Мурашковский — 10-е, Игорь Кравчук — 13-е.
Теперь в копилке сборной Украины 19 медалей на Паралимпийских играх-2026: три золотые, восемь серебряных и восемь бронзовых. "Сине-желтые" занимают седьмую строчку в медальном зачете.
Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.
Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.
Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.