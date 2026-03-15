Украина выиграла 19-ю медаль на Паралимпийских играх-2026

Александр Казик / © Associated Press

Украина завоевала еще одну медаль на зимних Паралимпийских играх-2026, которые проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Александр Казик выборол "серебро" в лыжных гонках на дистанции 20 км вольным стилем в классе с нарушением зрения.

Украинец проиграл победителю, американцу Джеку Эдикоффу, всего 7,2 секунды.

Кроме Казика, в этой гонке приняли участие еще три украинца: Дмитрий Суярко занял 7-е место, Максим Мурашковский — 10-е, Игорь Кравчук — 13-е.

Теперь в копилке сборной Украины 19 медалей на Паралимпийских играх-2026: три золотые, восемь серебряных и восемь бронзовых. "Сине-желтые" занимают седьмую строчку в медальном зачете.

Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.