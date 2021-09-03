Украина выиграла 91-ю медаль Паралимпиады-2020: награду добыто в плавании

Денис Дубров в третий раз поднялся на пьедестал в Токио.

Украинский пловец Денис Дубров завоевал "бронзу" на Паралимпийских играх-2020 в Токио на дистанции 100 метров баттерфляем (класс S8).

Украинец был четвертым по итогам квалификации, но в финальном заплыве таки смог зацепиться за медаль. Дубров преодолел дистанцию за 1:03.23 минуты. "Золото" взял американец Роберт Грисвольд - 1:02.03 минуты. А "серебро" выиграл китаец Ян Фэн - 1:03.20 минуты.

Это уже третья награда для Дениса в Токио-2020. Ранее он завоевал "золото" на 200-метровке комплексным стилем и "бронзу" в мужской эстафете 4х100 м.

Это 91-я медаль сборной Украины на Паралимпиаде-2020. В активе "сине-желтых" 22 золотые, 43 серебряные и 26 бронзовых наград. Украина занимает пятое место в медальном зачете и идет четвертой по количеству завоеванных наград.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

Ранее ТСН Проспорт писал, что пловец Максим Крыпак стал 10-кратным чемпионом Паралимпийских игр. Теперь он самый титулованный украинский спортсмен на Паралимпиадах.

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