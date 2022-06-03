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Украина выиграла "бронзу" по пулевой стрельбе на этапе Кубка мира

Украина выиграла "бронзу" по пулевой стрельбе на этапе Кубка мира

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Украина выиграла "бронзу" по пулевой стрельбе на этапе Кубка мира

Фото: НОК Украины

На этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Азербайджане сборная Украины завоевала бронзу в стрельбе из малокалиберной винтовки.

Так, "сине-желтые" в составе Олега Царькова, Александра Галкина и Сергея Кулиша поднялись на пьедестал почета в Баку, победив в "бронзовом" финале национальную команду Кореи со счетом 16:12.

Отметим, что украинская команда на этих соревнованиях уже завоевала четыре медали.

Ранее серебряный призер Олимпиады-2016 Кулиш выиграл "золото" на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Баку. До этого Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали "серебро" в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Кроме того, медаль в своем активе имеет и Анастасия Немец. Она стала обладательницей "бронзы" на этапе Кубка мира в столице Азербайджана.

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