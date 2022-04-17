Украина выиграла четыре медали в первый день соревнований на "Играх непокоренных"

Украина выиграла четыре медали в первый день соревнований на "Играх непокоренных"

Бобчинец добавил в актив украинской команды "бронзу".

В нидерландской Гааге завершился первый день соревнований на "Играх непокоренных". Сборной Украины удалось завоевать четыре награды.

Как сообщила официальная страница украинской команды в Facebook, еще одну бронзовую награду в беге на 1500 метров получил украинец Алексей Бобчинец.

Для Украины это уже четвертая награда – раньше в толкании ядра золото завоевал Родион Ситдиков, в прыжках в длину Артем Лукашук и Иван Герецун завоевали серебро и бронзу соответственно.

Invictus Games – международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих, раненых или инвалидов на службе. Команда Украины принимает участие в Играх в третий раз. Соревнования в Гааге проходят с 16 по 22 апреля.

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