Украина выиграла еще четыре медали на Гран-при по пулевой стрельбе в Хорватии

Теперь в копилке "сине-желтых" уже 5 наград.

Сборная Украины завоевала четыре медали во второй соревновательный день на турнире серии Гран-при по пулевой стрельбе в хорватском Осиеке.

"Золото" в соревнованиях смешанных пар в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров выиграли Павел и Юлия Коростылевы. Бронзовыми призерами в этой же дисциплине стали Олег Омельчук и Полина Колесникова.

Также золотую награду в упражнении ГП-6 завоевал серебряный призер Олимпийских игр-2016 Сергей Кулиш. Еще одну бронзовую медаль Украине принесла Виктория Сухорукова в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.

Таким образом, после двух соревновательных дней в активе "сине-желтых" пять наград: 2 "золота", одно "серебро" и две "бронзы".

Напомним, первую медаль хорватского Гран-при для нашей страны завоевал Павел Коростылев – "серебро" в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.

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