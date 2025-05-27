Украина выиграла пятое "золото" на Евро-2025 по прыжкам в воду

Алексей Середа / © Associated Press

Реклама

Сборная Украины завоевала пятую золотую медаль на чемпионате Европы-2025 по прыжкам в воду, который проходит в турецкой Анталии.

Алексей Середа и Марк Гриценко стали лучшими в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

За свое выступление украинский дуэт получил 413,76 балла. "Серебро" выиграла Германия (402,24 балла), а "бронзу" взяла Италия (378,45 балла).

Реклама

Это восьмая подряд медаль Украины на Евро по прыжкам в воду в мужских синхронных прыжках с 10-метровой вышки. "Сине-желтые" в этой дисциплине еще ни разу не заканчивали соревнования вне пьедестала – три "золота", два "серебра" и три "бронзы".

Для Середы это третье "золото" на Евро-2025 и в общей сложности седьмая медаль на чемпионатах Европы по прыжкам в воду.

Теперь в копилке сборной Украины на Евро-2025 по прыжкам в воду шесть медалей: пять золотых и одна бронзовая.