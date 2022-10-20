Украина выиграла шестую награду на ЧМ-2022 по пулевой стрельбе

Сборная Украины завоевала уже шестую медаль на чемпионате мира-2022 по пулевой стрельбе, который проходит в египетском Каире.

Елена Костевич и Павел Коростылев стали бронзовыми призерами в миксте в стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров.

Украинцы претендовали на выход в золотой финал, однако в последних 5 выстрелах допустили ошибки. В поединке за "бронзу" наши соотечественники разгромно победили соперников из Польши - 16:4. "Золото" выиграла Германия, а "серебро" - Южная Корея.

Для Украины это уже шестая награда на нынешнем планетарном первенстве. В активе нашей комады одно "золото", два "серебра" и три "бронзы".

Добавим, что для Коростылева это уже третья медаль на ЧМ-2022. Ранее он выборол "бронзу" в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и лицензию на Олимпийские игры-2024 в Париже, а также завоевал "золото" в стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета с 25 метров.

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