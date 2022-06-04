Украина выиграла второе "золото" на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Баку

Украина выиграла второе "золото" на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Баку

Сборная Украины завоевала еще две медали на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в столице Азербайджана Баку.

"Золото" соревнований выборола украинская женская команда в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров. Нашу сборную представляли олимпийская чемпионка Елена Костевич, вице-чемпионка Европы Анастасии Немец и участница чемпионатов мира Оксана Ковальчук.

Украины стали лучшими в квалификации, после чего в финале "перестреляли" сборную Таиланда со счетом 17:11.

Еще одну награду - "серебро" - в копилку "сине-желтых" положили Сергей Кулиш и Дарья Тихова в соревнованиях смешанных пар по стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров из трех положений.

Кулиш и Тихова заняли второе место в первом раунде квалификации, а затем возглавили турнирную таблицу во втором раунде и вышли в финал. К сожалению, там украинцы уступили индийскому дуэту Аше Чуксей и Свапнилу Кусале - 12:16.

В общем, сборная Украины уже выиграла шесть медалей на этапе Кубка мира в Баку - в копилке нашей команды по два "золота", "серебра" и "бронзы"

Все медали Украины на этапе Кубка мира в Баку

"Золото":

Сергей Кулиш (винтовка, 50 м, три положения),

(винтовка, 50 м, три положения), Елена Костевич, Анастасия Немец и Оксана Ковальчук (пистолет, 25 м, команда)

"Серебро":

Елена Костевич и Олег Омельчук (пневматический пистолет, 10 м, микст),

(пневматический пистолет, 10 м, микст), Дарья Тихова и Сергей Кулиш (винтовка, 50 м, три положения, микст)

"Бронза":

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