Украина выиграла второе "золото" в сезоне Кубка мира по лыжной акробатике

Дмитрий Котовский / © Associated Press

Украинец Дмитрий Котовский стал победителем этапа Кубка мира по лыжной акробатике, который состоялся в канадском Лак-Бопорте.

В суперфинале Котовский выполнил свой коронный прыжок "Ураган", за который заработал 131,56 балла, благодаря чему опередил всех своих соперников.

Серебряным призером стал китаец Сун Цзясюй (125,97 балла), а "бронзу" завоевал американец Квинн Делинджер (123,53 балла).

Котовский в третий раз в карьере стал победителем этапа Кубка мира по лыжной акробатике. До этого последний раз ему это удавалось в марте 2023 года в швейцарском Энгадине.

В целом для Котовского это девятая медаль в карьере на Кубке мира по лыжной акробатике и седьмая – в личных соревнованиях.

Также это вторая победа Украины в нынешнем сезоне Кубка мира по лыжной акробатике. Ранее Александр Окипнюк выиграл "золото" на этапе в Руке (Финляндия).