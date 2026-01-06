- Дата публикации
Украина выиграла второе "золото" в сезоне Кубка мира по лыжной акробатике
Дмитрий Котовский триумфовал на этапе в канадском Лак-Бопорте.
Украинец Дмитрий Котовский стал победителем этапа Кубка мира по лыжной акробатике, который состоялся в канадском Лак-Бопорте.
В суперфинале Котовский выполнил свой коронный прыжок "Ураган", за который заработал 131,56 балла, благодаря чему опередил всех своих соперников.
Серебряным призером стал китаец Сун Цзясюй (125,97 балла), а "бронзу" завоевал американец Квинн Делинджер (123,53 балла).
Котовский в третий раз в карьере стал победителем этапа Кубка мира по лыжной акробатике. До этого последний раз ему это удавалось в марте 2023 года в швейцарском Энгадине.
В целом для Котовского это девятая медаль в карьере на Кубке мира по лыжной акробатике и седьмая – в личных соревнованиях.
Также это вторая победа Украины в нынешнем сезоне Кубка мира по лыжной акробатике. Ранее Александр Окипнюк выиграл "золото" на этапе в Руке (Финляндия).