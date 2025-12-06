Украина выиграла "золото" на первом этапе Кубка мира по лыжной акробатике

Александр Окипнюк / © Associated Press

Украинец Александр Окипнюк стал победителем мужских соревнований по лыжной акробатике на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

В суперфинале Окипнюк набрал 130,56 балла и выиграл "золото" соревнований.

Серебряным призером стал швейцарец Пирмин Вернер (109,95 балла), а "бронзу" завоевал американец Кристофер Лиллис (109,74 балла).

Еще один украинец Дмитрий Котовский занял седьмое место.

Для 27-летнего Окипнюка это первая в карьере победа на уровне Кубка мира, до сих пор у него не было ни одного подиума. Он вышел в лидеры общего зачета.

Это седьмая победа Украины в истории в мужской лыжной акробатике на уровне Кубка мира.

Следующий этап Кубка мира по лыжной акробатике состоится в субботу, 20 декабря, в китайском Чжанцзякоу.