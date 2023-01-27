Украина выиграла "золото" в женском спринте на чемпионате Европы по биатлону

Анастасия Меркушина принесла нашей сборной третью медаль на континентальном первенстве.
Сборная Украины завоевала третью медаль на чемпионате Европы по биатлону, который продолжается в швейцарском Ленцерхайде. Анастасия Меркушина завоевала "золото" в спринтерской гонке.
Наша биатлонистка идеально отработала на двух огневых рубежах и была быстрой на дистанции, что в итоге позволило ей на 0,5 секунды опередить серебряную призерку – шведку Тильду Йоханссон. "Бронзу" взяла немка Ванесса Хинц.
Также в спринте выступили еще четыре украинки. Анна Кривонос стала 22-й, Юлия Джима – 39-й, Любовь Кипяченкова – 52-й, Елена Билосюк – 55-й
"Золото" Меркушиной – третья медаль украинской сборной на ЧЕ-2023. Ранее Юлия Джима завоевала "серебро" в женской индивидуальной гонке, после чего Антон Дудченко выиграл "серебро" в аналогичной дисциплине у мужчин.
Чемпионат Европы по биатлону-2023: результаты женского спринта
1. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0) 23:14.5
2. Тильда Йоханссон (Швеция, 1+0)+0.5
3. Ванесса Хинц (Германия, 0+0) +1.8
4. Стина Нильссон (Швеция, 1+0)+7.9
5. Селина Гротиан (Германия, 0+2) +18.1
6. Гилонне Гигонна (Франция, 1+0) +20.2
...
22. Анна Кривонос (0+1) +1:26.0
39. Юлия Джима (1+2) +1:58.7
52. Любовь Кипяченкова (2+1) +2:11.5
55. Елена Билосюк (1+2) +2:14.8
Также сегодня в 15:00 состоится мужская спринтерская гонка. Украину в ней представят Антон Дудченко, Артем Прима, Денис Насыко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко и Тарас Лесюк.
Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону
На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
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