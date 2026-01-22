- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 48
- Время на прочтение
- 1 мин
Украина выиграла "золото" юниорского чемпионата Европы по биатлону
Татьяна и Тарас Тарасюки триумфовали в одиночной смешанной эстафете.
Сборная Украины выборола "золото" на юниорском чемпионате Европы по биатлону-2026, который проходит в финском городе Иматра.
Татьяна и Тарас Тарасюки стали победителями одиночной смешанной эстафеты.
На протяжении гонки украинцы не заработали ни одного штрафного круга и использовали всего пять дополнительных патронов. На финише "сине-желтые" на 3,3 секунды опередили швейцарцев, а "бронза" досталась сборной Латвии.
Юниорское Евро-2026 по биатлону. Одиночная смешанная эстафета
1. Украина (0+5) 37:29.1
2. Швейцария (0+9) 3.3
3. Латвия (1+11) +17.9
4. Швеция (1+9) +27.2
5. Эстония (1+5) +1:07.6
6. Чехия (0+9) +1:20.5
Это вторая медаль Украины на юниорском Евро-2026 по биатлону и первое "золото".
Первую награду на этом турнире украинская сборная завоевала в смешанной эстафете, где стала бронзовым призером.
Также это первое "золото" Украины на юниорском Евро по биатлону за шесть лет. До сих пор последнюю медаль наивысшего достоинства выигрывала Екатерина Бех в спринте в 2020 году.
Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по биатлону назвала состав на Олимпийские игры-2026.