Украина выразила протест УЕФА из-за назначения российских судей на матч женской Лиги наций

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в УЕФА с официальным письмом, в котором просит пересмотреть назначение судей из России на матч женской Лиги наций.

Накануне УЕФА доверил обслуживать поединок между женскими сборными Армении и Казахстана, который состоится 26 сентября, российской бригаде арбитров во главе с Верой Опейкиной.

В опубликованном письме УАФ призвала УЕФА внимательно рассмотреть ситуацию и не допускать представителей государства-террориста к матчам под своей эгидой.

"С официального сайта УЕФА стало известно, что на матч женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана, который состоится 26 сентября, была назначена российская бригада арбитров.

Как известно, 28 февраля 2022 года Исполнительный комитет УЕФА принял решение о том, что все российские команды, будь то национальные или клубные, будут отстранены от участия в соревнованиях УЕФА до дальнейшего сообщения. Это решение все эти полтора года уважали и выполняли все участники соревнований, а его законность успешно доказана в CAS.

В то же время, учитывая, что полтора года официальные лица из России не назначались на матчи УЕФА, вышеупомянутое решение вызывает возмущение в Украине, где до сих пор ежедневно совершаются жестокие военные преступления Российской Федерации. Учитывая это, Украинская ассоциация футбола выражает свой протест на назначение российской бригады арбитров на матч женской Лиги наций.

Чтобы придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА по урегулированию привлечения в европейский футбол представителей России, просим вас внимательно рассмотреть ситуацию и проработать возможность недопуска представителей террористического государства к матчам под эгидой УЕФА", – говорится в письме УАФ.

Это первое назначение судей из России на международный матч с момента отстранения РФ в марте 2022 года из-за полномасштабной войны против Украины.

Напомним, в ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную РФ исключили из плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 и не допустили к квалификации Евро-2024.

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