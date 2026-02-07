Украина выступила на первых соревнованиях Олимпиады-2026: результат

Екатерина Коцар / © Associated Press

Украина выступила на первых соревнованиях зимних Олимпийских игр-2026, которые накануне стартовали в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В субботу, 7 февраля, в официально первый соревновательный день XXV зимней Олимпиады фристайлистка Екатерина Коцар приняла участие в квалификации в женском слоупстайле.

В первой попытке квалификации Коцар получила оценку 36,03 балла и стала 13-й. Во второй попытке Екатерина получила оценку 50,78 балла и заняла итоговое 14-е место.

В финал вышли 12 лучших спортсменок по итогам квалификации. Финал в этой дисциплине состоится в понедельник, 9 февраля.

Отметим, что 25-летняя Коцар первой в истории Украины отобралась на Олимпиаду сразу в двух видах фристайла – слоупстайле и биг-эйре.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся до 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, скелетон, сноубординг, прыжки с трамплина, фигурное катание, фристайл и шорт-трек.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

Раньше мы рассказывали, как Украина выступала на зимних Олимпиадах.