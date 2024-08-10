Украина выступила в финале группового многоборья по художественной гимнастике на ОИ-2024: результат

Украинки шли на втором месте, но в итоге стали только седьмыми.

Сборная Украины выступила в финале группового многоборья по художественной гимнастике на Олимпийских играх-2024 в Париже.

По итогам двух упражнений украинки заняли седьмое место с общим результатом 65,700 балла.

В финале нашу команду представляли Диана Баева, Алина Мельник, Мария Высочанская, Валерия Перемета и Кира Ширыкина.

После упражнений с пятью обручами украинки шли на втором месте, но в упражнениях с тремя ленточками и двумя мячами допустили несколько потерь предметов и получили самую низкую оценку – 29,150 балла. Это помешало нашим спортсменкам добраться до медалей.

Сборная Украины по художественной гимнастике / Фото: Associated Press

Сборная Украины по художественной гимнастике / Фото: Associated Press

"Золото" выиграла команда Китая (69,800 балла). "Серебро" завоевали израильтянки (68,850 балла), а "бронзу" – итальянки (68,100 балла).

Добавим, что накануне 16-летняя украинка Таисия Онофрийчук заняла 9-ю позицию в финале личного многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде-2024.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

По состоянию на сейчас Украина имеет уже одиннадцать наград на ОИ-2024: три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые. "Сине-желтые" занимают 18-ю позицию в медальном зачете.

Количество завоеванных Украиной медалей точно увеличится сегодня вечером, 10 августа, ведь борчиха вольного стиля Ирина Коляденко проведет схватку за "золото". Днем ранее она пробилась в финал и гарантировала себе как минимум "серебро".

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