Украина является одним из вариантов проведения реванша между Усиком и Джошуа – промоутер

Украина является одним из вариантов проведения реванша между Усиком и Джошуа – промоутер

Окончательное решение должно быть принято до конца 2021 года.

Промоутер Александр Красюк, ведущий дела чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал подробности о бою-реванше с британцем Энтони Джошуа.

Так, в комментарии для Sky Sports, Красюк отметил, что повторная дуэль Усика и Джошуа действительно может состояться в Украине. Впрочем, рассматриваются и другие варианты.

"Планируем встретиться с Эдди Хирном в ближайшие недели, чтобы начать переговоры. Рассматриваем Украину, Великобританию и Средний Восток для проведения реванша. Надеюсь, до конца 2021 года примем окончательное решение.

Мы на 100% были осведомлены о реванше. Мы дали слово и все прописали на бумаге. Бой за звание абсолютного чемпиона мира? Нет никакой почвы для разочарования, все идет так, как мы планировали.

Фьюри должен подтвердить свой чемпионский статус и провести обязательную титульную защиту. Но все зависит от него и его команды. Со своей стороны, мы по-прежнему делаем ставку на реванш с Джошуа как приоритетный вариант", — сказал Красюк.

Отметим, что Усик собрал свои пояса именно в бою с Джошуа, победив его в конце сентября.

Таким образом, Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории. Ранее он собрал все четыре самых престижных пояса в крузервейте.

Для 34-летнего Усика это был 19 поединок в профессионалах. В его активе 19 побед;

Реванш Усика и Джошуа намерены провести весной 2022 года.

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