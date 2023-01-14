Украина – за пределами топ-10: результаты женской эстафеты на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге

В субботу, 14 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону-2022/23 в немецком Рупольдинге состоялась женская эстафета.

Украинскую сборную в ней представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Анна Кривонос и Елена Билосюк.

"Сине-желтые" смогли избежать штрафных кругов, но использовали 11 дополнительных патронов, что в итоге позволило нашей команде финишировать лишь 11-й.

Победу в эстафете одержали норвежки. Второе место заняла Германия, третьей стала Италия.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты женской эстафеты в Рупольдинге

1. Норвегия (0+6) 1:03.00.6

2. Германия (0+10)+15.3

3. Италия (0+4) +33.5

4. Швейцария (0+10) +36.3

5. Чехия (0+7) +57.6

6. Франция (2+9) +1:20.1

...

11. Украина (0+11) +3:11.7

В воскресенье, 15 января, немецкий этап завершится мужским и женским масс-стартами. Начало – в 13:30 и 15:45 по киевскому времени соответственно.

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