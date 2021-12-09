Украина заинтересована в проведении матча за Суперкубок УЕФА в 2024 или 2025 году - Зеленский

Украина заинтересована в проведении матча за Суперкубок УЕФА в 2024 или 2025 году - Зеленский

Президент Украины встретился с главой УЕФА Александером Чеферином.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином, прибывшим в нашу страну по случаю 30-летия Украинской ассоциации футбола.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время встречи Зеленский отметил, что Украина заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году.

Также Украинская ассоциация футбола рассматривает возможность подачи заявок на проведение чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2025 году, мужского чемпионата Европы по пляжному футболу, чемпионата Европы U-21, чемпионата Европы U-17, чемпионата Европы по футзалу, финала Лиги конференций УЕФА.

"Украина вместе с Польшей успешно провела финальную часть чемпионата Европы по футболу 2012 года и на высоком уровне приняла финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в 2018 году. У нашей страны достаточно богатые традиции в проведении на высоком уровне мировых и европейских чемпионатов по олимпийским видам спорта", - сказал Зеленский.

В конце встречи Владимир Зеленский вручил Чеферину орден князя Ярослава Мудрого в IV степени.

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