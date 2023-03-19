Украина закончила сезон без медалей: результаты последней гонки Кубка мира по биатлону-2022/23

Впервые в истории украинцы не выиграли ни одной награды за сезон Кубка мира по биатлону.

В воскресенье, 19 марта, на заключительном этапе Кубка мира по биатлону-2022/23 в норвежском Холменколлене состоялась женская гонка с массовым стартом. Именно ей закрылся биатлонный сезон.

К сожалению, у Украины не было представительства в этой гонке. Ни одна из наших биатлонисток не смогла отобраться в эту дисциплину.

Последнюю гонку биатлонного сезона выиграла шведка Ханна Эберг. Второй стала норвежка Марте Олсбю Ройзеланн, а топ-3 замкнула француженка Анаис Шевалье-Буше.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты женского масс-старта в Холменколлене

1. Ханна Эберг (Швеция, 0+0+0+1) 36:33.5

2. Марте Олсбю Ройзеланн (Норвегия, 0+1+0+0)+22.6

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция, 1+1+0+1)+43.7

4. Анна Кебингер (Германия, 0+0+0+1) +46.5

5. Жюлья Симон (Франция, 0+0+2+2) +56.5

6. Дениз Геррман-Вик (Германия, 1+2+0+0) +57.1

Таким образом, биатлонный сезон-2022/23 завершен. К сожалению, для Украины этот сезон Кубка мира по биатлону стал первым в истории, который она завершила без медалей.

Начиная с сезона 1992/93, когда украинские биатлонисты начали выступления на турнирах, в каждом из них удавалось закончить Кубок мира хотя бы с одной наградой.

Читайте также:

Кубок мира по биатлону: результаты последней мужской гонки сезона

Украинки – вне зачетной зоны: результаты последнего спринта сезона на Кубке мира по биатлону

Женский спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене перенесен: какая причина