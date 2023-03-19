Украина закончила сезон без медалей: результаты последней гонки Кубка мира по биатлону-2022/23

Впервые в истории украинцы не выиграли ни одной награды за сезон Кубка мира по биатлону.
В воскресенье, 19 марта, на заключительном этапе Кубка мира по биатлону-2022/23 в норвежском Холменколлене состоялась женская гонка с массовым стартом. Именно ей закрылся биатлонный сезон.
К сожалению, у Украины не было представительства в этой гонке. Ни одна из наших биатлонисток не смогла отобраться в эту дисциплину.
Последнюю гонку биатлонного сезона выиграла шведка Ханна Эберг. Второй стала норвежка Марте Олсбю Ройзеланн, а топ-3 замкнула француженка Анаис Шевалье-Буше.
Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты женского масс-старта в Холменколлене
1. Ханна Эберг (Швеция, 0+0+0+1) 36:33.5
2. Марте Олсбю Ройзеланн (Норвегия, 0+1+0+0)+22.6
3. Анаис Шевалье-Буше (Франция, 1+1+0+1)+43.7
4. Анна Кебингер (Германия, 0+0+0+1) +46.5
5. Жюлья Симон (Франция, 0+0+2+2) +56.5
6. Дениз Геррман-Вик (Германия, 1+2+0+0) +57.1
Таким образом, биатлонный сезон-2022/23 завершен. К сожалению, для Украины этот сезон Кубка мира по биатлону стал первым в истории, который она завершила без медалей.
Начиная с сезона 1992/93, когда украинские биатлонисты начали выступления на турнирах, в каждом из них удавалось закончить Кубок мира хотя бы с одной наградой.
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