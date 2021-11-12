"Украина закроет вас": Милевский сравнил украинскую сборную и российскую

Артем убежден, что преимущество на стороне "сине-желтых".

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский, решивший в этом году повесить бутсы на гвоздь, сравнил силу сборных Украины и России.

По мнению Артема, украинская сборная сильнее на футбольном поле.

"Я считаю, что сборная Украины вас закроет. Украина в плане футбола закроет Россию. Украинские футболисты сильнее, и они знают, что они делают. То, что я увидел в исполнении российских игроков в последних матчах, это немного другое", - сказал Милевский российскому YouTube-каналу Коммент.Шоу.

Когда ведущий спросил, почему Россия сохраняет шансы выйти на ЧМ-2022 с первого места отборочной группы, а Украина - нет, Милевский ответил: "А когда нам разрешат в одной группе быть? Украине с Россией? Во было бы!"

Большую часть своей карьеры Милевский провел в "Динамо", за которое провел 241 матч и забил 82 мяча.

Артем также поиграл в Турции, Хорватии, Румынии, России, Беларуси и Венгрии.

Его последним клубом был "Минай", из которого он ушел по окончании прошлого сезона.

по окончании прошлого сезона. В составе сборной Украины форвард сыграл 50 матчей и забил 8 мячей.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку