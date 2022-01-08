Украина замкнула топ-10 в первой смешанной эстафете сезона на Кубке мира по биатлону

Украина замкнула топ-10 в первой смешанной эстафете сезона на Кубке мира по биатлону

Победила в гонке команда Норвегии.

В субботу, 8 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Обергофе прошла классическая смешанная эстафета.

Украину в гонке представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Валентина Семеренко и Юлия Джима. На финише украинская сборная заняла 10-е место.

Выиграла смешанную эстефету команда Норвегии. Второй стала Беларусь. Замкнула топ-3 сборная Франции.

1. Норвегия (0+6) 1:28:51.4

2. Беларусь (0+5)+23.1

3. Франция (0+11)+2:01.3

...

10. Украина (0+12) +4:00.9

Сегодня в 15:45 состоится одиночная смешанная эстафета, где украинскую команду представят Артем Тищенко и Дарья Блашко.

В воскресенье, 9 января, этап в Оберхофе завершится гонками преследования у мужчин и женщин.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 5-го по 19 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

Читайте также:

Кубок мира по биатлону-2021/22: полный календарь, расписание всех гонок.

Один украинец - в топ-20: результаты первой гонки на Кубке мира по биатлону после рождественского перерыва

Одна украинка - в топ-15: результаты женского спринта на Кубке мира по биатлону в Оберхофе