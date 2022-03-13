Украина заняла рекордно высокое место в итоговом медальном зачете Паралимпийских игр-2022

Никогда раньше украинские паралимпийцы не финишировали в топ-2 медального зачета.

Сборная Украины достигла исторического успеха на Паралимпийских играх-2022 в Пекине.

Соревнования в столице Поднебесной наши параатлеты завершили с 29 медалями: 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых. Это позволило сине-желтой команде занять второе место в итоговом медальном зачете.

Опередил украинцев только Китай - победитель медального зачета Игр в Пекине - 61 награда (18-20-23). Замкнула топ-3 медального зачета Канада - 25 медалей (8-6-11).

Для украинской сборной это лучший результат в истории зимних Паралимпийских игр. Никогда раньше наши параатлеты не завершали соревнования по топ-2 медального зачета. До этого рекордным было третье место на Играх в 2006 году. Затем украинцы трижды подряд финишировали в топ-5 медального зачета.

Отметим, что на Паралимпийских играх-2022 украинцы обновили сразу два исторических рекорда: по количеству выигранных наград на одной Паралимпиаде, а также за добытыми золотыми медалями.

Медальный зачет Паралимпиады-2022

Читайте также:

"Каждый украинец на своем месте показывает миру нашу силу": Зеленский рассказал об успехах паралимпийцев

Паралимпийская сборная поддержала защитников, защищающих Украину от российских оккупантов (видео)

Российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в зимних паралимпийских Играх в Пекине